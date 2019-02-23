احتراق مئات السيارات خلال عرض جوى فى الهند

وكالات

احترق ما لا يقل عن 300 سيارة اليوم السبت، إثر حريق شب فى ساحة وقوف للسيارات أثناء عرض جوى تديره الحكومة فى مدينة بانجغالور جنوب الهند، ولم يصب أحد بجروح.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم السبت، عن شبكة "إن دى تى في" الإخبارية الهندية عن مصدر مسؤول قوله "إن سبب الحريق هو سيجارة مشتعلة ألقيت على حشائش فى حقل مكشوف .

وقال رئيس خدمات إطفاء الحرائق بالمدينة إم إن ريدى إن الحريق بمعرض "إيرو إنديا 2019" انتشر بسرعة بسبب جفاف الحشائش والرياح الشديدة.

وشوهدت أعمدة الدخان الأسود الكثيفة وهى ترتفع من السيارات المحترقة بالقرب من قاعدة يلاهانكا الجوية، حيث يوجد حوالى 100 طائرة للمشاركة فى الحدث الذى ينظم كل عامين.

وقالت وزارة الدفاع الهندية إنه تم فتح تحقيق للوقوف على سبب الحريق.

وذكرت تقارير أنه تم تعليق العرض الجوى مؤقتا بينما ينتشر الحريق ولم تقلع أى طائرة من القاعدة حتى تم إطفاء الحريق.

ويعتبر الحدث الذى تنظمه وزارة الدفاع الهندية أحد أكبر العروض الجوية فى العالم.

ويأتى حادث اليوم بعد اصطدام طائرتين تابعتين لفريق الاستعراضات الجوية لسلاح الجو الهندى خلال أحد تدريبات الاستعداد للعرض أمس الأول الخميس، ما تسبب فى مقتل طيار واصابة اثنين آخرين.