إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة أطفال بدون فيروس سى

كتبت أمل علام

تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أطلقت الجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد اليوم السبت، المرحلة الرابعة بعنوان "أطفال بدون فيروس سى"، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، بحضور الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتورة منال حمدى السيد، والدكتور مجدى الصيرفى، والدكتور إمام واكد أعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية. الجدير بالذكر أن مشروع أطفال بدون فيروس سى يعد أول برنامج قومى لعلاج الأطفال المصابين بالالتهاب الكبدى الفيروسى "C" على مستوى الجمهورية تحت الإشراف العلمى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، فى إطار مبادرة 100 مليون صحة، لطلاب المدارس، والمشروع بالتعاون بين المؤسسات الحكومية من وزارة الصحة والسكان، واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية التابعة للوزارة، هيئة التأمين الصحى، والجامعات المصرية، ومنظمات المجتمع المدنى مثل الجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد، وأحد البنوك. يذكر أنه تم تقسيم المشروع على عدد مراحل، تم الانتهاء من المراحل الثلاثة الأولى من المشروع.

المرحلة الأولى:

بدات فى 1 نوفمبر 2009، وانتهت فى 30 نوفمبر 2011 كانت المدة 25 شهرا أجرى المسح على 1000 طفل وتم عـــلاج 322 طفلا بنسبة الشفاء بلغت 52.2 % باستخدام حقن الانترفيرون .

المرحلة الثانية:

بدأت فى1 أبريل 2012، وانتهت فى 30 نوفمبر 2013 ، الـمــــدة 20 شهرا، تم مـســح 1000 طفل، عـــلاج 308 أطفال، نسبة الشفاء 52.8 % .

المرحلة الثالثة:

بدأت فى 1 سبتمبر 2014 ،وانتهت فى28 فبراير 2017، وكانت الـمــــدة 30 شهرا ، تم مـســح لـ1050 طفلا، تم عـــلاج 303 أطفال، بنسبة شفاء 62.1 %.

المرحلة الرابعة:

عدد المراكز 8 بالقاهرة والدلتا، والصعيد، عدد الأطفال المخطط علاجهم 1000 طفل والمخطط علاجه 12 – 18 سنة، مدة المرحلة الرابعة 18 شهرا.

المشروع يقوم بعمل دورات تدريبية لتعريف الكوادر الطبية (الأطباء - الممرضات) بالمشروع، وتدريبهم على طريقة التعامل مع كل من الأطفال المرضى وذويهم، بالإضافة إلى إقامة ندوة إعلامية تعريفية بالمشروع .