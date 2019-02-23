video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 فبراير 2019 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة أطفال بدون فيروس سى

السبت، 23 فبراير 2019 03:09 م
إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة أطفال بدون فيروس سى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتبت أمل علام
إضافة تعليق

تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أطلقت الجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد اليوم السبت، المرحلة الرابعة بعنوان "أطفال بدون فيروس سى"، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، بحضور الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتورة منال حمدى السيد، والدكتور مجدى الصيرفى، والدكتور إمام واكد أعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

 

 

الجدير بالذكر أن مشروع أطفال بدون فيروس سى يعد أول برنامج قومى لعلاج الأطفال المصابين بالالتهاب الكبدى الفيروسى "C" على مستوى الجمهورية تحت الإشراف العلمى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، فى إطار مبادرة 100 مليون صحة، لطلاب المدارس، والمشروع بالتعاون بين المؤسسات الحكومية من وزارة الصحة والسكان، واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية التابعة للوزارة، هيئة التأمين الصحى، والجامعات المصرية، ومنظمات المجتمع المدنى مثل الجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد، وأحد البنوك.

 

يذكر أنه تم تقسيم المشروع على عدد مراحل، تم الانتهاء من المراحل الثلاثة الأولى من المشروع.

 

المرحلة الأولى:

بدات فى 1 نوفمبر 2009، وانتهت فى 30 نوفمبر 2011 كانت المدة 25 شهرا أجرى المسح على 1000 طفل وتم عـــلاج 322 طفلا بنسبة الشفاء بلغت 52.2 % باستخدام حقن الانترفيرون .
 
 

المرحلة الثانية:

 بدأت فى1 أبريل 2012، وانتهت فى 30 نوفمبر 2013 ، الـمــــدة  20 شهرا، تم مـســح  1000 طفل، عـــلاج  308 أطفال، نسبة الشفاء 52.8 % .
 

المرحلة الثالثة:

بدأت فى 1 سبتمبر 2014 ،وانتهت فى28 فبراير 2017، وكانت الـمــــدة  30 شهرا ، تم مـســح لـ1050 طفلا، تم عـــلاج 303 أطفال، بنسبة شفاء 62.1 %.
 
 

المرحلة الرابعة:

عدد المراكز 8 بالقاهرة والدلتا، والصعيد، عدد الأطفال المخطط علاجهم  1000 طفل والمخطط علاجه 12 – 18 سنة، مدة المرحلة الرابعة  18 شهرا.
 
 
المشروع يقوم بعمل دورات تدريبية لتعريف الكوادر الطبية (الأطباء - الممرضات) بالمشروع، وتدريبهم على طريقة التعامل مع كل من الأطفال المرضى وذويهم، بالإضافة إلى إقامة ندوة إعلامية تعريفية بالمشروع .

إضافة تعليق

اطفال بدون فيروس سى

علاج اطفال فيروس سى

فيروس سى

اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية

وزارة الصحة




لا تفوتك
وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم

وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

الذباب الإلكترونى للإخوان كلمة السر فى تحويل القصاص من قتلة النائب العام لمظلومية.. الإرهابية تعاقدت مع 7شركات أمريكية بمليار دولار سنويا لإدارة ملفها الإعلامى.. دفاع البرلمان: تستخدم السوشيال للغش وقلب الحقائق

الذباب الإلكترونى للإخوان كلمة السر فى تحويل القصاص من قتلة النائب العام لمظلومية.. الإرهابية تعاقدت مع 7شركات أمريكية بمليار دولار سنويا لإدارة ملفها الإعلامى.. دفاع البرلمان: تستخدم السوشيال للغش وقلب الحقائق

اضحك مع حكام الإيجيبشن ليج.. ركلة حرة لأحمد الشناوى بعد كرة مشتركة مع زميله بالفريق.. معروف "نسى" البطاقات الصفراء.. فادى نجاح يشهر الإنذار لزميله.. ومبروك نبيل يعود لاستئناف المباراة بعد نهايتها بسبب دقيقة

اضحك مع حكام الإيجيبشن ليج.. ركلة حرة لأحمد الشناوى بعد كرة مشتركة مع زميله بالفريق.. معروف "نسى" البطاقات الصفراء.. فادى نجاح يشهر الإنذار لزميله.. ومبروك نبيل يعود لاستئناف المباراة بعد نهايتها بسبب دقيقة

الإخوان تعترف بمسئوليتها عن الأعمال الإرهابية وتهدد بعمليات عنف جديدة

الإخوان تعترف بمسئوليتها عن الأعمال الإرهابية وتهدد بعمليات عنف جديدة

التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى

التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة