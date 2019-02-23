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السبت، 23 فبراير 2019 06:27 م
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إصلاح هبوط ارضى و استكمال رصف طريق المكس بالاسكندرية

السبت، 23 فبراير 2019 04:57 م
إصلاح هبوط ارضى و استكمال رصف طريق المكس بالاسكندرية اصلاح هبوط ارضى
الاسكندرية جاكلين منير
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قامت الأجهزة التنفيذية بحى غرب الإسكندرية، اليوم بإصلاح هبوط أرضى نتج عن كسر بماسورة مياه بشارع البيهقى تقاطع شارع أسعد، وتم إبلاغ هندسة مياه القبارى للإصلاح و ذلك بوجود مدير إدارة الطرق ورئيس قسم المرافق.

 

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه وتوجيهات اللواء هشام كمال رئيس الحى لمتابعة اعمال الرصف و الوقوف على الاعمال المنفذة والاهتمام بالشوارع الرئيسية والجانبية وذلك فى إطار تنفيذ خطة كاملة لرفع كفاءة الطرق بنطاق الحي

 

من جهة أخرى قام مدير الطرق ورئيس المرافق بالحى بمتابعة اعمال مديرية الطرق والنقل لأعمال الرصف بشارع الهاويس ووضع طبقة اسفلت خشنه من بعد كوبرى الهاويس فى اتجاه شارع المكس بحرى بمسافة حوالى 45 متر طولى و 15 متر عرض

 

كما تم تأسيس قطاع من شارع سعيد ابن بطريق تقاطع شارع الباب الأخضر بجوار كوبرى الهاويس بسوق الجمعة بطبقة أساس تمهيدا لأعمال الرصف و التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات لرفع المقاسات من غرفة التليفونات الكائنة بشارع المكس قبلى تقاطع شارع الاسناوى تمهيدا لرفع الغرف قبل اعمال الرصف.

 

 

 


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