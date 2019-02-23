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السبت، 23 فبراير 2019 10:31 م
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إصابة طالبة بعد سقوطها من الطابق الثاني بالمدينة الجامعية بالوادي الجديد

السبت، 23 فبراير 2019 10:23 م
إصابة طالبة بعد سقوطها من الطابق الثاني بالمدينة الجامعية بالوادي الجديد اسعاف - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أصيب طالبة، منذ قليل، بإصابات متفرقة بمنطقة الظهر عقب سقوطها من الطابق الثاني بالمدينة الجامعية بمدينة الخارجة بالوادي الجديد كما أصيبت 3 طالبات بحالات إغماء بعد مشاهدتهن الحادث.

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بوصول طالبة مصابة بإصابات متفرقة بالظهر لمستشفي الخارجة العام

تبين إصابة الطالبة " أسماء . هـ" 21 سنة باشتباه كسر في العمود الفقري، وكسر في عام الفخذ الأيسر، إثر سقوطها من بلكونة بالطابق الثاني بالمدينة الجامعية للطالبات التابعة لجامعة الوادي الجديد، بمدينة الخارجة.

كما أصيبت 3 طالبات بحالات إغماء بعد حادث سقوط زنيلتهن وهن "إيمان م ع" 21 سنه و"عزه غ س" 21 سنه و"نيره ن أ" 21 سنه ، وانتقل سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجري نقل الطالبة لمستشفي الخارجة العام، والطالبات المغمي عليهن لتلقي العلاج، وجاري تحرير محضر بالحادث، وأخطار النيابة العامة للتحقيق.

 

 

 


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