إدارة ترامب تمنع التمويل الحكومى لخدمات الإجهاض

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت صحيفة واشنطن بوست إن إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أعلنت منع الجماعات التى تقدم خدمات الإجهاض أو إحالات الإجهاض من المشاركة فى برنامج تنظيم الأسرة الفدرالى الذي تبلغ تكلفته 286 مليون دولار.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، السبت، أن الخطوة تعنى أن عيادات تنظيم الأسرة الممولة من الحكومة الفيدرالية لم تعد قادرة على إحالة مريض للإجهاض ، ويجب أن تحافظ على "فصل مادى ومالى واضح" بين الخدمات التى تمولها الحكومة وأى منظمة تقدم الإجهاض أو إحالات الإجهاض.

وأشارت إلى أنه تم بالفعل منع المجموعات، التى تتلقى أموالاً بموجب برنامج "العنوان X"، الذى يخدم ما يقدر بـ 4 ملايين امرأة منخفضة الدخل، من إجراء عمليات إجهاض بالأموال الحكومية.

واحتفى المحافظون الاجتماعيون الذين يعارضون الإجهاض ومنحوا أصواتهم لترامب، بالتغييرات التى تعهد الخصوم بتحديها. وقال مسؤولو وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إنها ضرورية لضمان الشفافية والاستخدام القانونى والأخلاقى لأموال دافعى الضرائب.

و قالت مارجوري دانينفيلسير، رئيسة قائمة سوزان أنتونى، وهى مجموعة مناهضة للإجهاض: "تمثل هذه الخطوة عملا حاسما فى فصل دافعى الضرائب من صناعة الإجهاض الكبيرة التى تقودها منظمة الأبوة المخططة".