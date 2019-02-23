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إخلاء سبيل عضو بألتراس أهلاوى فى أحداث مباراة حوريا الغينى

السبت، 23 فبراير 2019 03:05 م
إخلاء سبيل عضو بألتراس أهلاوى فى أحداث مباراة حوريا الغينى مجمع محاكم نيابات مكتب النائب العام - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى
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أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل محمد حسن أحد أعضاء ألتراس الأهلى المتهمين فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى وحوريا الغينى بالبطولة الأفريقية باستاد السلام.

 

ويواجه المتهم  فى القضية رقم 1408 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية (الأولتراس) والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة.

 

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم  عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى استاد السلام لحضور مباراة الأهلي في  دورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، وقاموا بترديد هتافات تحريضية ضد المؤسسات.


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