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إحالة دعوى تطالب بعدم الاعتداد بحكم "الأمور المستعجلة" بقضية "أوبر وكريم" للمفوضين

السبت، 23 فبراير 2019 06:39 م
إحالة دعوى تطالب بعدم الاعتداد بحكم "الأمور المستعجلة" بقضية "أوبر وكريم" للمفوضين اوبر وكريم - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من محامى رابطة التاكسى الأبيض، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم إلزام الحكومة بمنع شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما، وبعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 784 لسنة 2018 وإسقاط جميع مسبباته، واعتباره كأن لم يكن والاستمرار فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بمسودته ودون إعلان، للمفوضين، حملت الدعوى رقم 34753 لسنة 72 قضائية.

يأتى ذلك بعد أن قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة شركتى "أوبر وكريم" ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكى كتاكسى، مع وقف التطبيقات أو البرامج التى يستخدمونها وحظر تسيير السيارات التابعة لها وإلغاء تراخيصها ورخص قائديها، وذلك لحين الفصل فى القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا.

كانت قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، فى 20 مارس الماضى، بمنع عمل السيارات الملاكى بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.


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