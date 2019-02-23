أصدقاء السوء يلقون بـ"حدث" خلف القضبان بسبب الحشيش

كتب سليم على

"دفعنى أصدقاء السوء إلى طريق المخدرات فتعاطيتها وتماديت فى التعاطى إلى أن سقطت فى قبضة الشرطة".

بهذه الكلمات عبر طفل يبلغ من العمر 16 عاما عن رحلته التى انتهت بالقبض عليه فى إمبابة حيث قررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق وعاقبته محكمة الطفل فى الجيزة، بالحبس 3 سنوات، والغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بتعاطى "الحشيش".

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.

كانت البداية باشتباه قوة فى طفل وبفحصه تبين أنه "أ.م"، عاطل، 16 سنة، وبتفتيشه ضبط رجال الشرطة سلاح أبيض قطع من مخدر الحشيش بقصد التعاطى، أقر بحيازته لها.