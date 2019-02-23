video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 فبراير 2019 06:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أصدقاء السوء يلقون بـ"حدث" خلف القضبان بسبب الحشيش

السبت، 23 فبراير 2019 05:00 ص
أصدقاء السوء يلقون بـ"حدث" خلف القضبان بسبب الحشيش حجز - أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق

"دفعنى أصدقاء السوء إلى طريق المخدرات فتعاطيتها وتماديت فى التعاطى إلى أن سقطت فى قبضة الشرطة".

بهذه الكلمات عبر طفل يبلغ من العمر 16 عاما عن رحلته التى انتهت بالقبض عليه فى إمبابة حيث قررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق وعاقبته محكمة الطفل فى الجيزة، بالحبس 3 سنوات، والغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بتعاطى "الحشيش".

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.

 كانت البداية باشتباه قوة فى طفل وبفحصه تبين أنه "أ.م"، عاطل، 16 سنة، وبتفتيشه ضبط رجال الشرطة سلاح أبيض قطع من مخدر الحشيش بقصد التعاطى، أقر بحيازته لها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فراخ بالحشيش..السجن 6 أشهر لعامل حاول ادخال مخدرات لشقيقه فى قسم عابدين

سقوط تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات بالبحيرة وبحوزته 15 طربة حشيش

تعاطى الحشيش

صناعة الحشيش

الحشيش

نيابه الأحداث

اخبار مصر

اخبار الحوادث




لا تفوتك
الإخوان تعترف بمسئوليتها عن الأعمال الإرهابية وتهدد بعمليات عنف جديدة

الإخوان تعترف بمسئوليتها عن الأعمال الإرهابية وتهدد بعمليات عنف جديدة

التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى

التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى

كيف يرى لاسارتى أزمة الأهلى مع المُعارين قبل مواجهة الجونة؟

كيف يرى لاسارتى أزمة الأهلى مع المُعارين قبل مواجهة الجونة؟

دكتور لكل ألف مواطن بمصر.. أهم أرقام عن أعداد الأطباء على مستوى الجمهورية

دكتور لكل ألف مواطن بمصر.. أهم أرقام عن أعداد الأطباء على مستوى الجمهورية

الرئيس السودانى: حل حكومة الوفاق الوطنى وحكومات الولايات وفرض الطوارئ عاما

الرئيس السودانى: حل حكومة الوفاق الوطنى وحكومات الولايات وفرض الطوارئ عاما

"حالة حب".. تامر حسنى يقدم حفلاً رائعاً فى جدة.. صور

"حالة حب".. تامر حسنى يقدم حفلاً رائعاً فى جدة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة