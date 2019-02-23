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أسعار السمك اليوم السبت 23-2-2019 بسوق العبور

السبت، 23 فبراير 2019 10:59 ص
أسعار السمك اليوم السبت 23-2-2019 بسوق العبور سمك _ أرشيفية
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اليوم السابع بلس
اليوم السابع بلس

 

استقرت أسعار السمك اليوم السبت 23-2-2019، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 21.5 – 23 جنيه للكيلو، بحسب النوع والحجم.

 

وتراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 80 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 35-55 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 40 - 140 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجى ما بين 32 - 40 جنيها للكيلو، وسمك المكرونة السويسى يصل ما بين 60 – 74 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.

 

وبلغ سعر السبيط من 90 – 180 جنيها، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 130 جنيها، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو بين 350 - 430 جنيها، فى حين يتراوح سعر الجمبرى رقم 1 ما بين 250 - 330 جنيها، وبلغ سعر البورى 34 - 40 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان من 32- 40 جنيها، والبربون 1 بلغ من 35 - 41 جنيها.


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