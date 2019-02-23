video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 فبراير 2019 08:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أستراليا تؤكد وجود جواز سفر سليم مع مؤسس ويكيليكس

السبت، 23 فبراير 2019 08:11 ص
أستراليا تؤكد وجود جواز سفر سليم مع مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
سيدنى (رويترز)
إضافة تعليق

أكدت أستراليا، أن لدى جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس جواز سفر سليما فى تطور رئيسى لأسانج، الذى يخشى أن تسعى الإكوادور لإنهاء لجوئه بسفارتها بلندن وتسليمه للولايات المتحدة.

ويسمح جواز السفر الجديد لأسانج بالعودة إلى أستراليا ، وقد تم إصدار هذا الجواز فى سبتمبر من العام الماضى، ولكن لم يكن قد أعلن عنه حتى اليوم السبت. وقد انتهت صلاحية جواز سفره السابق.

وقال مسؤولون كبار بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة يوم الخميس فى جلسة لمجلس الشيوخ أن لدى أسانج جواز سفر سليما مؤكدين بذلك بيانا من أكتوبر.

وقال مسؤولون أمريكيون إن ممثلى الادعاء الاتحادى أجروا تحقيقا جنائيا طويلا فى قضية أسانج وموقع ويكيليكس الذى نشر أسرارا دبلوماسية وعسكرية أمريكية بمعرفة أسانج، وما زال أنصار أسانج مقتنعين بأن الولايات المتحدة ستسعى إلى تسلمه إذا حاول مغادرة السفارة.

وقالت لجنة الدفاع عن أسانج فى رسالة على تويتر يوم الخميس "اليوم 2998 من احتجاز جوليان أسانج غير القانونى والتعسفى فى المملكة المتحدة.

"الحكومة الأمريكية ما زالت تسعى لاعتقاله وتسلمه لنشره الحقيقة بشأن الحرب فى العراق. لقد تم ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام 2019"، وكان أسانج قد لجأ لأول مرة إلى السفارة فى 2012 .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ويكيليكس يخطر الصحفيين بعدم استخدام 140 جملة "زائفة وتشهيرية" عن أسانج

أستراليا

أخبار أستراليا

أسانج

مؤسس ويكيليكس




لا تفوتك
الإخوان تعترف بمسئوليتها عن الأعمال الإرهابية وتهدد بعمليات عنف جديدة

الإخوان تعترف بمسئوليتها عن الأعمال الإرهابية وتهدد بعمليات عنف جديدة

التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى

التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى

كيف يرى لاسارتى أزمة الأهلى مع المُعارين قبل مواجهة الجونة؟

كيف يرى لاسارتى أزمة الأهلى مع المُعارين قبل مواجهة الجونة؟

دكتور لكل ألف مواطن بمصر.. أهم أرقام عن أعداد الأطباء على مستوى الجمهورية

دكتور لكل ألف مواطن بمصر.. أهم أرقام عن أعداد الأطباء على مستوى الجمهورية

الرئيس السودانى: حل حكومة الوفاق الوطنى وحكومات الولايات وفرض الطوارئ عاما

الرئيس السودانى: حل حكومة الوفاق الوطنى وحكومات الولايات وفرض الطوارئ عاما

"حالة حب".. تامر حسنى يقدم حفلاً رائعاً فى جدة.. صور

"حالة حب".. تامر حسنى يقدم حفلاً رائعاً فى جدة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة