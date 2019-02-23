آلاف ينظمون مسيرات فى فرنسا مع استمرار احتجاجات "السترات الصفراء"

نظم آلاف المحتجين مسيرات اليوم السبت في العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى واعتقلت السلطات العشرات مع استمرار احتجاجات حركة "السترات الصفراء" التي تنظم كل سبت منذ 15 أسبوعا ضد الحكومة.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نحو 11600 شخص شاركوا في الاحتجاجات على مستوى البلاد من بينهم 4000 في العاصمة.

ويعد ذلك ارتفاعا في أعداد المشاركين عن الأسبوع الماضي الذي شارك في مسيراته 10200 شخص من بينهم ثلاثة آلاف في باريس.

وتضاءلت أعداد المشاركين في المظاهرات بشكل عام منذ ذروة الاحتجاجات في ديسمبر والتي شهدت العاصمة خلالها أسوأ أعمال شغب وتخريب ونهب منذ عشرات السنين.

واعتقلت السلطات اليوم السبت 14 شخصا في باريس لكن المسيرات اتسمت بشكل عام بالسلمية عبر أحياء العاصمة الراقية وكانت محاطة بحضور مكثف من الشرطة.

كما اعتقلت السلطات 15 شخصا آخرين في مدينة كليرمون فيران وضبطت مواد قد تكون خطرة قبل المسيرة التي قالت الشرطة إن 2500 شاركوا فيها في المدينة.

وشكلت الاحتجاجات أكبر تحد لسلطة الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه السلطة في مايو 2017.

وبعد أن تدنت شعبية ماكرون، في أعقاب العنف والاشتباكات خلال الاحتجاجات في ديسمبر كانون الأول، بدأت في التعافي عقب إطلاقه سلسلة من النقاشات عبر البلاد بهدف التواصل مع الناخبين خاصة في المناطق الريفية.

وحظي ماكرون بترحيب حار اليوم السبت في معرض باريس السنوي للمزارع والتقط صورا ذاتية (سيلفي) مع مواطنين وتبادل الحديث مع مزارعين وهو يتجول لساعات وسط الحشود والحيوانات.