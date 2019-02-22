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49 دولة أوروبية وعربية ومركز صحفى عالمى فى قمة شرم الشيخ

الجمعة، 22 فبراير 2019 02:12 م
49 دولة أوروبية وعربية ومركز صحفى عالمى فى قمة شرم الشيخ محمد إمام مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات
شرم الشيخ- محمد الجالى
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انتهت الهيئة العامة للاستعلامات، من تجهيز مركزاً صحفياً عالمياً بمدينة شرم الشيخ، لاستضافة فعاليات القمة العربية-الأوروبية، التى تنطلق الأحد المقبل.
 
 
وقال محمد إمام، مدير عام المركز الصحفى بهيئة الاستعلامات، ممثل الإعلام بمؤتمر القمة العربية- الأوروبية، إن أكثر من 750 مراسلاً أجنبياً وعربياً يشاركون في القمة بخلاف المراسلين المحليين، وبحضور رؤساء الدول والحكومات من الجانبين العربى والأوروبى، وبمشاركة 28 دولة أوروبية و21 دولة عربية .
 
 
وأضاف "إمام"، أن الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومؤسسات الدولة المختلفة بدأت منذ شهر فى تلقى طلبات 550 مراسلا أجنبيا زائرا، وأكثر من 250 مراسلا محليا يمثلون مختلف وسائل الإعلام الأجنبية والعربية والمحلية، ووكالات الأنباء والفضائيات، بالإضافة إلى أكثر من 200 مراسل إعلامى مرافق لرؤساء الدول العربية والأوروبية والقادة والحكومات المشاركة فى المؤتمر، وسوف يتم تسليمهم تصاريح التغطية فى شرم الشيخ فور وصولهم.
 
وأوضح مدير عام المركز الصحفى بهيئة الاستعلامات، أن الهيئة أعدت المركز الصحفى الدولى بالتعاون مع وزارة الاتصالات، حيث يتضمن أحدث وسائل الاتصالات العالمية لتسهيل مهمة المراسلين، بالإضافة إلى غرفتى عمليات بمطارى القاهرة وشرم الشيخ، لاستقبال المراسلين، وإنهاء الإجراءات والإفراج الجمركى عن المعدات والكاميرات لكل المراسلين، وتذليل العقبات أمام أداء عملهم.
 
49 دولة أوروبية وعربية ومركز صحفى عالمى فى قمة شرم الشيخ (1)
 

49 دولة أوروبية وعربية ومركز صحفى عالمى فى قمة شرم الشيخ (2)
 
49 دولة أوروبية وعربية ومركز صحفى عالمى فى قمة شرم الشيخ (3)
 
49 دولة أوروبية وعربية ومركز صحفى عالمى فى قمة شرم الشيخ (4)
 
49 دولة أوروبية وعربية ومركز صحفى عالمى فى قمة شرم الشيخ (5)
 
 

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