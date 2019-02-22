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‏محافظ جنوب سيناء يلتقى رئيس الاتحاد العربى لرياضة سباقات الهجن

الجمعة، 22 فبراير 2019 02:28 م
‏محافظ جنوب سيناء يلتقى رئيس الاتحاد العربى لرياضة سباقات الهجن جانب من اللقاء
جنوب سيناء - فايزة مرسال
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استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حسين مانع الدواس رئيس الاتحاد العربى لرياضة سباقات الهجن، فى إطار استعدادات محافظة جنوب سيناء، لافتتاح مضمار هجن دولى، وإقامة بطولة دولية لسباقات الهجن أواخر مارس 2019.

وتناول اللقاء سبل الاستفادة من خبرات دولة الكويت فى تنظيم سباقات الهجن، والمساعدة فى تنظيم المسابقات، حيث إنها تعتبر الرياضة المحببة الأولى لدى البدو بجميع الدول العربية، والتعاون فى مجال هذا النوع من الرياضة.

وقام رئيس الاتحاد العربى بتقديم الشكر لمجهودات المحافظ وخصوصا فى هذا المجال الذى يتناسب مع طبيعة جنوب سيناء، ويعتبر بمثابة سياحة رياضية تدر عائدا وربحا كبيرا، مشيدا بمضمار الهجن بشرم الشيخ، مشيرا للقائه مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حيث تم معه مناقشة وضع رياضة الهجن على كافة المستويات وكيفية تطوير ونشر رياضة الهجن وتوسيع قاعدة ممارستها بمصر، وحضر اللقاء اللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ.

وكان رئيس الاتحاد العربى قد قام بزيارة يرافقه رئيس مدينة شرم الشيخ لمضمار الهجن حيث أثنى عليه وعلى استعداداته لانطلاق الفعاليات.‏


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