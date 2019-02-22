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وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

الجمعة، 22 فبراير 2019 12:00 ص
وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام قمر صناعى - أرشيفية
كتب- هاشم الفخرانى
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أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، اليوم الخميس، أن القمر الصناعى المصرى "إيجبت سات - إيه"، الذى تم إنشاؤه فى روسيا بطلب من مصر، وصل على متن صاروخ "سويوز" إلى مداره ويعمل بانتظام.

 

و قال رئيس المكتب الصحفي للوكالة، فلاديمير أوستيمينكو، لـوكالة  "سبوتنيك" الروسية : "وصل القمر الصناعى إلى المدار، وكل شىء يعمل بانتظام، وأجهزة الإرسال تبث، والألواح الشمسية مفتوحة".

 

وأوضحت المؤسسة الروسية في بيان لها أنه تم توقيع عقد بناء القمر الصناعي بين المؤسسة والهيئة القومية المصرية للاستشعار عن بعد في عام 2016، حيث تبلغ تكلفة هذا القمر الصناعى 100 مليون دولار.

 

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة من كبار المصممين لمناقشة الاستعداد التقني لتنفيذ الأعمال الخاصة بتصنيع القمر الصناعي المصري الجديد "إيجبت سات-إيه".

 

وأضافت المؤسسة الروسية أن "إيجبت سات" الجديد سيتمتع بخصائص أفضل بالمقارنة مع الأقمار السابقة، فيما يتعلق بوحدة الاستقبال وتحسين الأنظمة البصرية الإلكترونية والمراقبة وزيادة كفاءة الخلايا الشمسية.

 

وسيعمل "إيجبت سات" الجديد على تكنولوجيا محطة الفضاء الدولية ليحل محل القمر الصناعي المصري من صنع روسي "إيجبت سات-2" الذي قطعت الاتصالات به في أبريل من العام الماضي.


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روسيا

موسكو

القمر الصناعى المصرى

ايجبت سات




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