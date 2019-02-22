وفاة 41 هنديا على الأقل بعد شرب كحوليات فاسدة

(رويترز)

قال مسؤول هندي اليوم الجمعة إن 41 شخصا على الأقل من عمال مزارع الشاي لاقوا حتفهم بعد شرب خمور سامة عقب حصولهم على أجورهم الأسبوعية وإن 20 آخرين يرقدون بالمستشفى في حالة خطيرة.

يأتي الحادث بعد أقل من أسبوعين من وفاة مئة آخرين بشرب كحوليات سامة في شمال الهند.

وقال تابان جوجوي وزير الطاقة بولاية أسام لرويترز عبر الهاتف "حتى الآن توفي 41 شخصا بعد تناول الخمر الفاسد".

ويشيع في الهند حدوث وفيات نتيجة شرب كحوليات منتجة دون تراخيص خاصة في ظل عجز الكثير من السكان على شراء الأنواع المعتمدة.