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الجمعة، 22 فبراير 2019 11:30 ص
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وزير الزراعة يبحث مع سفيرة سلوفينيا سبل التعاون فى إنتاج العسل

الجمعة، 22 فبراير 2019 11:03 ص
وزير الزراعة يبحث مع سفيرة سلوفينيا سبل التعاون فى إنتاج العسل جانب من اللقاء
كتب عز النوبى
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بحث الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، و"تيانا ميسكوفا" سفيرة دولة سلوفينيا بالقاهرة، تكثيف سبل التعاون الزراعى بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد بديوان وزارة الزراعة، بحضور الدكتور هشام علام المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم، أنه تم بحث إمكانية التعاون بين البلدين فى مجال إنتاج العسل، حيث وجهت سفيرة سلوفينيا الدعوة لوزير الزراعة لمشاركة مصر في يوم النحل الدولى المقرر عقده بجمهورية سلوفينيا فى 20 مايو المقبل، لافتة إلى أنه سيتم التركيز خلال فعاليات هذا الحدث على تكنولوجيا الزراعة من أجل إنتاج عسل ذو جودة عالية.

وأوضح أبوستيت، أن هناك علاقات تجارية بين البلدين حيث يتم تصدير بعض الحاصلات الزراعية المصرية إلى جمهورية سلوفينيا ثم إلى باقي الدول الأوروبية، معرباً عن تطلعه لزيادة آفاق التعاون في هذا المجال، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية فى سلوفينيا.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بفرص التعاون بين البلدين في المجال الزراعى وذلك أثناء عقد اجتماعات اللجنة المصرية السلوفينية المشتركة المقرر عقدها فى نهاية مارس المقبل.


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