وزير الاتصالات: مهرجان أبوسمبل يؤكد أمان مصر وترحيبها بضيوفها

أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن مشاهد الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس فى أبوسمبل، تؤكد أن مصر دولة آمنة ومرحبة بضيوفها وكل هذه المظاهر الإيجابية تبعث على الأمل فى المستقبل خاصة أن أسوان عاصمة الشباب الأفريقى.

وتابع وزير الاتصالات، فى تصريحات صحفية، قائلاً: حضرت اليوم مع ابنى إلى أبوسمبل، وسط مشاعر متعددة وشعور بالفخر، بأن مصر تحوى ظاهرة متفردة تشير إلى أن المصريين متقدمون منذ قديم الأزل وقادرون على صنع الابتكار.

وأشار إلى الفرحة التى تعم المصريين أو زوار دول العالم، وسط مهرجان ثقافى وفنى، مضيفًا: نذكر العالم بحضارة المصريين وما أنجزناه وسننجز مثله فى المستقبل.

وكان معبد أبوسمبل قد شهد تعامد الشمس على قدس الأقداس، بحضور 5 وزراء وهم الآثار والسياحة والثقافة والاتصالات والاستثمار، بجانب سفراء 23 دولة أفريقية.