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وزيرة التضامن الاجتماعى تشيد بدعم "المصرية للاتصالات" لمعرض ديارنا 2019

الجمعة، 22 فبراير 2019 01:18 م
وزيرة التضامن الاجتماعى تشيد بدعم "المصرية للاتصالات" لمعرض ديارنا 2019 غاة والى تستقبل الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات
كتب مدحت وهبة
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استقبلت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات we ورؤساء القطاعات بالشركة، بحضور الدكتورة نفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية والتنمية .

وذكر بيان لوزارة التضامن اليوم، أن وزيرة التضامن الاجتماعى، قدمت خلال اللقاء التهنئة للرئيس الجديد للمصرية للاتصالات واستعرضت مجالات العمل والتعاون المشترك فى القطاعات المختلفة وعلى رأسها مشروع ميكنة وتطوير الوحدات الاجتماعية فى محافظات الجمهورية فى قطاع الشئون وكذلك التعاون مع شركة اكسيد فى خدمات الخطوط الساخنة الخاصة بالوزارة وتلقى الشكاوى والاستعلام عن الخدمات المختلفة .

وكذلك التعاون فى قطاع التأمينات والذى سيشهد تطوير كبير خلال الفترة القادمة للتسهيل على اصحاب المعاشات فى الحصول على المعاش او الاستعلام عن الرصيد ومدد التأمين من خلال موقع الكترونى جديد تطلقه الهيئة القومية  للتأمينات .

كما تطرق اللقاء الى الحديث عن قطاع المسئولية المجتمعية للشركة وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بتعاون المصرية للاتصالات مع الوزارة فى دعم معرض ديارنا 2019 والذى حقق نجاح كبير وفاقت مبيعاته 7 مليون جنية تذهب جميعها للأسر المنتجه وأصحاب الحرف اليديوية. 

كما تم استعراض فرص التعاون المستقبلى بين الوزارة والمصرية للاتصالات فى مجال تقديم الدعم الفنى للوزارة وتطوير منظومة الدعم النقدى والوصول والتواصل مع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وخصوصا فى التوعية بمشروطية برامج الدعم النقدى .

من جانبه أكد المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات على حرص الشركة على تعميق الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى وإتاحة  كافة الخدمات التى تقدمها الشركة لخدمة اهداف وزارة التضامن الاجتماعى وبرامجها المتنوعة التى تمس حياة المواطن المصرى فى كافة المحافظات .

 


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التضامن

غاة والى

الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات




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