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الجمعة، 22 فبراير 2019 04:10 م
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وزارة الهجرة العراقية: إعادة 199 لاجئا عراقيا من تركيا

الجمعة، 22 فبراير 2019 04:02 م
وزارة الهجرة العراقية: إعادة 199 لاجئا عراقيا من تركيا نازحين - أرشيفية
أ ش أ
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أعادت وزارة الهجرة العراقية اليوم الجمعة 199 لاجئا عراقيا من الأراضي التركي؛ وذلك وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية.

وقالت الوزارة -في بيان - إنها نقلت نحو 199 عراقيا من تركيا عبر الطريق البري في منفذ إبراهيم الخليل بمحافظة دهوك العراقية؛ وذلك بالتنسيق مع وزارتي النقل، والخارجية متمثلة في السفارة العراقية بتركيا، مشيرة إلى أن طاقما من الوزارة استقبل العائدين، وقام بتخصيص حافلات تقلهم إلى ديارهم بعد تدقيق أسمائهم في قاعدة بيانات الجهات الأمنية، فضلا عن إمدادهم بالوجبات الغذائية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.


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