وزارة الخارجية السعودية تعلن إدراج اللغة الصينية إلى المناهج بالمملكة

كتب هيثم سلامة

تعتزم الملكة العربية السعودية، إدراج اللغة الصينية إلى مناهجها كمقرر دراسى فى جميع المراحل التعليمية المختلفة .

ونشرت وزارة الخارجية السعودية "إنفوجراف" حول إدراج اللغة الصينية فى المناهج، وعلقت:" تزامناً مع زيارة ولى العهد.. إدراج اللغة الصينية فى المناهج".



إنفوجراف وزارة الخارجية السعودية حول إدراج اللغة الصينية

وجاء فى الإنفوجراف :"اللغة الصينية فى مدارسنا تعزيز للتنوع الثقافى، إدراج اللغة الصينية كمقرر دراسى فى المناهج السعودية، تفتح أفاق دراسية جديدة لطلاب المراحل التعليمية وتساهم فى زيادة الروابط التجارية والثقافية وتعزز من التنوع الثقافى للطلاب فى المملكة، وتساهم فى تحقيق رؤية 2030 فى مجال التعليم".

وقال الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية، "الدول المتقدمة تعتمد فى تعليمها لغتين أو أكثر بالإضافة للغتها الأم وحان الوقت من أجل إدراج اللغة الصينية فى المناهج ليكون تعليمنا مواكبا لكل التوجهات".