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ننشر أسماء ضحايا حادث تسرب غاز من سخان منزل بالإسكندرية

الجمعة، 22 فبراير 2019 03:15 م
ننشر أسماء ضحايا حادث تسرب غاز من سخان منزل بالإسكندرية جثه-ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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لقى 6 أفراد من أسرة واحدة مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر اختناقهم بسبب تسرب غاز أول أكسيد الكربون من السخان داخل الشقة سكنهم بمنطقة غيط العنب غربى الإسكندرية.

ووفقا لمصدر أمنى فالضحايا هم كل من "صباح حامد حسن" 85 عاما، ربة منزل، وابنتها "شيماء جاد الرب حسن" 35 عاما، ربة منزل، وأبنائها الأربعة "أسماء سعيد حمدنا الله" 14 عاما، و"أحمد سعيد حمدنا الله" 9 سنوات، و"زياد سعيد حمدنا الله" 8 سنوات، و"ريهام سعيد حمدنا الله" 5 سنوات.

وكان قسم شرطة كرموز، قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة يفيد حدوث تسرب غاز بشقة سكنية بالعقار رقم 13 شارع عبد اللطيف الحماقى بمنطقة غيط العنب ووجود وفيات.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز، وقوات الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة حدوث تسرب غاز أول أكسيد الكربون من السخان من سخان الغاز الطبيعى أثناء استحمام الأم ونوم باقى أفراد الأسرة بالشقة المشار إليها بالطابق الثانى.

ومن جانبه، قال العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، إن الحادث أسفر عن مصرع الأسرة بالكامل وهم 6 أشخاص "الجدة وابنتها وأحفادها الأربعة".

تم نقل الجثث إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، حذر من تسرب غاز أول أكسيد الكربون، من سخانات الغاز ووصفه بـ"القاتل الصامت" لكون ليس له لون أو رائحة وقابل للاشتعال.


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