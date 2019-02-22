video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 فبراير 2019 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

موقع أفريقى: إيجيبت سات A إنجاز تاريخي جديد للقارة السمراء فى الفضاء

الجمعة، 22 فبراير 2019 02:38 م
موقع أفريقى: إيجيبت سات A إنجاز تاريخي جديد للقارة السمراء فى الفضاء القمر المصرى
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

احتفى موقع " Space in Africa" بإطلاق القمر الصناعى المصرى الجديد إيجيبت سات A، وقال إنه يمثل إنجازا تاريخيا جديدا لصناعة الفضاء والأقمار الصناعية الأفريقية.

ولفت الموقع إلى أن إطلاق القمر يمثل المحاولة رقم 31 للقارة السمراء لوضع قمرا صناعيا فى الفضاء.

 ونقل الموقع عن حسين الشافعى، المستشار لدى وكالة الفضاء الروسية راسكوسموس فى مصر، إن القاهرة تخطط لإجراء محادثات مع موسكو إنشاء مجموعة أقمار صناعية  روسية الصنع.

 وقال الشافعى فى  مقابلة عبر الهاتف إن قمر صناعى واحد لا يلبى احتياجات مصر، فأى دولة حديثة ينبغى أن يكون لديها من الأقمار الصناعية التى تقدم مراقبة على مدار الساعة لما يحدث فى البلاد، وبذلك، فإن إنشاء مثل هذه المجموعة سيكون موضوع المفاوضات مع الجانب الروسى بعد إطلاق إيجيبت سات A.

 ولفت الموقع الأفريقى إلى أن القمر الجديد يمثل سادس قمر صناعى لمصر فى الفضاء. فقد تم إطلاق نايل سات 101 ونايل سات 102 ونايل سات 210 ، للاتصالات. وتم إطلاق لإيجيبت سات 1 عام 2007   ثم إطلاق إيجيبت سات 2 عام 2014.

وقد نجحت عملية إطلاق القمر الصناعى المصرى الجديد "إيجيبت سات A" إلى مداره الخميس، لتبدأ مهمته فى دعم أغراض البحث العلمية والاستشعار عن بعد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر.

 وأشارت وسائل الإعلام الروسية إلى أن صاروخ "سويوز" الروسى قد حمل قمر الصناعى المصرى إلى  مداره على ارتفاع أكثر من 650 كيلومتر مساء الخميس، وتغلب على مشكلة فنية بعد إطلاقه من قاعدة بايكونور فى كازاخستان. وحمل صاروخ سويوز القمر الصناعى المصرى الذى صنعته شركة إنرجيا الروسية  ليقدم للحكومة المصرية والهيئات المختلفة صور مراقبة عالية الدقة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

10 معلومات عن القمر الصناعى المصرى "إيجيبت سات إيه".. صور

وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن القمر الصناعى المصرى "إيجيبت سات A"

القمر الصناعى المصرى

إيجيبت سات A

صاروخ روسى

أقمار صناعية

افريقيا




لا تفوتك
وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة