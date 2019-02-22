موقع أفريقى: إيجيبت سات A إنجاز تاريخي جديد للقارة السمراء فى الفضاء

كتبت ريم عبد الحميد

احتفى موقع " Space in Africa" بإطلاق القمر الصناعى المصرى الجديد إيجيبت سات A، وقال إنه يمثل إنجازا تاريخيا جديدا لصناعة الفضاء والأقمار الصناعية الأفريقية.

ولفت الموقع إلى أن إطلاق القمر يمثل المحاولة رقم 31 للقارة السمراء لوضع قمرا صناعيا فى الفضاء.

ونقل الموقع عن حسين الشافعى، المستشار لدى وكالة الفضاء الروسية راسكوسموس فى مصر، إن القاهرة تخطط لإجراء محادثات مع موسكو إنشاء مجموعة أقمار صناعية روسية الصنع.

وقال الشافعى فى مقابلة عبر الهاتف إن قمر صناعى واحد لا يلبى احتياجات مصر، فأى دولة حديثة ينبغى أن يكون لديها من الأقمار الصناعية التى تقدم مراقبة على مدار الساعة لما يحدث فى البلاد، وبذلك، فإن إنشاء مثل هذه المجموعة سيكون موضوع المفاوضات مع الجانب الروسى بعد إطلاق إيجيبت سات A.

ولفت الموقع الأفريقى إلى أن القمر الجديد يمثل سادس قمر صناعى لمصر فى الفضاء. فقد تم إطلاق نايل سات 101 ونايل سات 102 ونايل سات 210 ، للاتصالات. وتم إطلاق لإيجيبت سات 1 عام 2007 ثم إطلاق إيجيبت سات 2 عام 2014.

وقد نجحت عملية إطلاق القمر الصناعى المصرى الجديد "إيجيبت سات A" إلى مداره الخميس، لتبدأ مهمته فى دعم أغراض البحث العلمية والاستشعار عن بعد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر.

وأشارت وسائل الإعلام الروسية إلى أن صاروخ "سويوز" الروسى قد حمل قمر الصناعى المصرى إلى مداره على ارتفاع أكثر من 650 كيلومتر مساء الخميس، وتغلب على مشكلة فنية بعد إطلاقه من قاعدة بايكونور فى كازاخستان. وحمل صاروخ سويوز القمر الصناعى المصرى الذى صنعته شركة إنرجيا الروسية ليقدم للحكومة المصرية والهيئات المختلفة صور مراقبة عالية الدقة.