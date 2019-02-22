مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة إثر تسرب غاز داخل شقتهم فى الوايلى

كتب عبد الرحمن سيد

لقى 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية فى منطقة الوايلى، وانتقلت سيارات الإطفاء تحسبا لنشوب أى حريق، وقام رجال المباحث بإجراء التحريات الأولية التى أوضحت أن حالات الوفاة، بسبب تسرب غاز، وقام الشركة بعمليات الإصلاح وتم نقل المتوفين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثث داخل شقة شكنية فى منطقة الوايلى بالقاهرة وانتقل رجال المباحث والحماية المدنية إلى المكان لإجراء التحريات حول الواقعة للكشف عن الملاباسات الكاملة لها.