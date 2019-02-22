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مدير حملة بوتفليقة يدعو إلى احترام كل المتنافسين فى الانتخابات الرئاسية

الجمعة، 22 فبراير 2019 12:01 ص
مدير حملة بوتفليقة يدعو إلى احترام كل المتنافسين فى الانتخابات الرئاسية الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة
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دعا عبدالمالك سلال مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، مديرى الحملة بالولايات الجزائرية الـ48 إلى احترام كل المتنافسين والالتزام بقوانين الدولة وتجنب الانزلاق فى الجدل الذى لا يخدم البلاد.
وقال سلال - خلال رئاسته اجتماعا ضم مديرى حملة الرئيس بوتفليقة اليوم بالجزائر العاصمة - "عليكم بالتعامل مع الجميع باحترام تام واحترام كل المتنافسين، وتجنب الانزلاق فى الجدل الذي لا يخدم البلاد والتحلى بالصدق والأخلاق والالتزام بقوانين الدولة".
وأكد ضرورة إدارة حملة انتخابية بالولايات "فى مستوى سمعة ومسيرة المرشح عبد العزيز بوتفليقة مذكرا بإنجازات الرئيس بوتفليقة فى بناء مقومات الدولة وحقوق المرأة وتحقيق السلم والمصالحة الوطنية وفي ميادين التعليم العالي والتدريب المهني والسكن والإصلاحات السياسية والاقتصادية التي عززت من قوة الجزائر الإقليمية والدولية". 


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