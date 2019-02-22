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محافظ دمياط: الكشف على 2900 مواطن خلال قافلة طبية بجمصة البلد

الجمعة، 22 فبراير 2019 01:25 م
محافظ دمياط: الكشف على 2900 مواطن خلال قافلة طبية بجمصة البلد القافلة الطبية
دمياط معتز الشربينى
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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2900 مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة التى أقيمت يومى الأربعاء والخميس بقرية جمصة البلد.

وذكرت المحافظ أن تلك القافلة تعد واحدة من سلسلة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعا بقرى المحافظة بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية، مضيفة أن القافلة شملت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل للدم والطفيليات، فضلا عن إجراء الأشعة التليفزيونية ورسم القلب وصرف العلاج بالمجان.

وأضافت محافظ دمياط، أنه فى إطار خطة المحافظة للقضاء على الأمية وذلك من خلال مشاركة كافة الجهات، تضمنت فعاليات القافلة عقد امتحانات فورية لمحو الأمية، كما لفتت إلى مشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعمل ندوات توعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه وكذلك أخذ عينات من المياه لتحليلها والتأكد من سلامتها.


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