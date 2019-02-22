محافظ بني سويف : بدأنا في تركيب 4000 قطعة إشارات مضيئة بالشوارع

بنى سويف :هانى فتحى

قال المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف إنه تم التعاقد على شراء 4029 قطعة من الاشارات المضيئة "عين القط".

حيث تم البدء اليوم الجمعة في تركيب المرحلة الأولى منها بعدد 1500 قطعة ، في الشوارع والمناطق الحيوية بمدينة بني سويف منها :

شارع صلاح سالم ، عبد السلام عارف ،أحمد عرابي ، شارع 17.

ومن المقرر البدء في طريق السادات فور الانتهاء من أعمال رفع كفائته والتي تقوم بها هيئة الطرق.

ونوه المحافظ فى بيان له مساء الجمعة على أهمية هذه الخطوة والتي تأتي للحفاظ على سلامة المواطنين والسيارات على السواء ،خاصة في المناطق التي تشهد حركة مرورية عالية أوالتقاطعات السطحية بالطرق والشوارع لإلزام قائدي السيارات بتخفيف السرعة لتحقيق السلامة المرورية و للحد من الحوادث.