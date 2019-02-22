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محافظ أسيوط يناقش سبل تطوير مزارع الثروة الحيوانية وتعظيم الاستفادة منها

الجمعة، 22 فبراير 2019 02:04 م
محافظ أسيوط يناقش سبل تطوير مزارع الثروة الحيوانية وتعظيم الاستفادة منها جانب من الاجتماع
أسيوط هيثم البدرى
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ناقش اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، سبل تطوير مزارع ومشروعات الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة والعمل على إعادة تأهيلها ومضاعفة الإنتاج وتعظيم الاستفادة منها بكافة الطرق الممكنة، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة والتنسيق مع مديرية الزراعة ومحطة البحوث الزراعية والبحوث الحيوانية وكلية الزراعة بجامعتى أسيوط والأزهر فرع أسيوط، واستخدام أساليب علمية فى الزراعة وتربية الحيوان والثروة الحيوانية، جاء ذلك اجتماعه بمسئولى الثروة الحيوانية ومديرى المزارع التابعة للمحافظة، وبحضور نبيل الطيبى سكرتير مساعد المحافظة.

وقال المحافظ، إننا نعمل على إعادة استغلال المساحات الشاسعة وغير المستغلة بالمزارع التابعة للمحافظة سواء بزراعة المحاصيل المختلفة وتربية الثروة الحيوانية بالمحافظة وتطويرها طبقاً للإمكانات المتاحة، وذلك لتعظيم الاستفادة منها وتوفير فرص عمل وتدريب لشباب الخريجين وطلاب جامعتى أسيوط والأزهر والاستفادة من خبرات ونتائج أبحاث مراكز البحوث التابعة للجامعتين خاصة مع توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط وجعلها مطورا صناعيا للمحافظة، لافتًا إلى دراسة هذا التطوير من كل الاتجاهات والمراحل بداية من نوعية التربة الزراعية والمحاصيل التى يمكن زراعتها وحتى حصاده وتسويقه مروراً بالمراحل المختلفة التى يمر عليها فضلاً عن تنمية الثروة الحيوانية وتعظيم الاستفادة منها بداية من التربية والتسمين وحتى تدريب العاملين والحصول على اللحوم والألبان وغيرها مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع الهام لما له من فوائد عديدة للمحافظة ومواطنيها فى حالة استغلاله وتنمية موارده وزيادة إنتاجه.


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