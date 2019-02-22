محافظ أسيوط: إنشاء وإحلال جزئى وتوسع لـ29 مدرسة على مستوى المحافظة

أسيوط هيثم البدرى

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إن هيئة الأبنية التعليمية فرع أسيوط ستطرح مناقصة عامة ضمن خطة العام المالى الحالى 2018/2019 لإنشاء وإحلال جزئى وتوسع لـ29 مدرسة بمختلف مراكز المحافظة، فضلًا عن إحلال كلى لإدارة الفتح التعليمية، وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بالتعليم وخفض الكثافات داخل الفصول والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس كأحد المحاور الرئيسية التى تنتهجها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية.

وأكد محافظ أسيوط، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسى لا تألوا جهدًا من أجل دعم المنظومة التعليمية وتهيئة المدارس المخلتفة لأبنائنا الطلاب وإنشاء مدارس جديدة للتغلب على كثافة الفصول، مؤكداً استمرار خطة المحافظة للنهوض بقطاع التعليم بداية من العمل على الإنشاءات الجديدة وزيادة أعداد المدارس والتوسع فيها وإجراء الصيانة الشاملة لتحقيق أكبر معدلات الاستفادة من المدارس الموجودة بالفعل بجانب فتح قاعات جديدة لإتاحة الفرصة للطلاب فى الالتحاق بمختلف المراحل الدراسية وذلك تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة فى مجال التعليم.

وأوضح المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام هيئة الابنية التعليمة بأسيوط أنه جارى طرح مناقصة الأحد القادم الموافق 24 فبراير 2019 بمقر هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط بشاع العادلى بجوار مدرسة ناصر الثانوية بحى شرق مدينة أسيوط .

وتابع "عبد الفتاح"، أن المناقصة ستشمل على أعمال إنشاء 9 مدارس هم (مدرسة سمير رشوان الاعداداية بأسيوط – مدرسة الحرية الابتدائية المشتركة بالغنايم شرق – مدرسة التحرير الابتدائية المشتركة بالغنايم بحرى – مدرسة بنى رافع للتعليم الأساسى – مدرسة الفيومى للتعليم الأساسى بقصير العمارنة بالقوصية – مدرسة أبنوب الابتدائية – مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسى بأسيوط – مدرسة عمران الاعدادية المشتركة – مدرسة محمد توفيق عبد العال للتعليم الأساسى بأسيوط)، واستكمال إنشاء مدرستين هما (مدرسة عمر بن الخطاب ب/م بباقور – مدرسة أولاد إلياس ث/م بصدفا)

وأضاف ، كما سيتم إحلال جزئى لـ6 مدارس وهى (مدرسة النهضة الاعدادية بنات – مدرسة بلوط الاعدادية المشتركة – مدرسة البطل صلاح سالم للتعليم الأساسى – مدرسة بنى غالب للتعليم الأساسى – مدرسة طوسون أبو جل الثانوية الصناعية بنات – مدرسة الشهيد أحمد عبد المحسن الابتدائية بدرنكه) وتوسع لعدد 11 مدرسة (مدرسة نزالى جانوب الاعدادية الثانوية – مدرسة الدكتور عبد الرحمن على سليمات ث بنزلة محمد – مدرسة نجع حسن عبد الرحيم للتعليم الأساسى – مدرسة بدر الاعدادية المشتركة – مدرسة عرب مطير للتعليم الأساسى – مدرة الخلفاء الراشدين الابتدائية – مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية المشتركة – مدرسة عرب العطيات البحرية الابتدائية – مدرسة عرب القداديح للتعليم الأساسى – مدرسة البدارى الثانوية الزراعية – مدرسة المندرة قبلى للتعليم الأساسي) فضلًا عن إحلال كلى لإدارة الفتح التعليمية.