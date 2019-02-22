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محافظ أسوان: 3 آلاف زائر شاهدوا تعامد الشمس فى أبوسمبل.. صور

الجمعة، 22 فبراير 2019 07:54 ص
محافظ أسوان: 3 آلاف زائر شاهدوا تعامد الشمس فى أبوسمبل.. صور جانب من المواطنين
أبوسمبل - عبد الله صلاح - ندى سليم
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قال اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إن معبد أبوسمبل استقبل خلال تعامد الشمس ما يزيد عن 3 آلاف زائر ما بين مصرى وأجنبى، بالإضافةلحضور 5 وزراء و23 سفير دولة إفريقية.
 

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات على هامش احتفالية تعامد الشمس بأبوسمبل، أن الاحتفالية شهدت هذا العام تنظيم مميز ومختلف بحضور هذا العدد الكبير من الضيوف، سواء من كبار المسئولين أو الأجانب، وعروض الفرق الفنية ضمن مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون، والبالغ عددها 23 فرقة.

وأوضح المحافظ، أن هذه الاحتفالات انعكست بالسعادة على أهالى أبوسمبل الذين يتابعون هذا المهرجان سنويا، وازدهرت السياحة لديهم بعد كانت الفترة الماضية فترة ركود سياحى.

أثناء متابعة التغامد
أثناء متابعة التغامد

 

السائحون يصطفون لتعامد الشمس
السائحون يصطفون لتعامد الشمس

 

الغيوم فى أبوسمبل
الغيوم فى أبوسمبل

 

جانب من المواطنين
جانب من الفعالية

 

 


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