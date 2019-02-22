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لافروف: يمكننا توقيع معاهدة سلام مع طوكيو على أن يكون اتفاقا لعلاقات حسن الجوار

الجمعة، 22 فبراير 2019 08:00 ص
لافروف: يمكننا توقيع معاهدة سلام مع طوكيو على أن يكون اتفاقا لعلاقات حسن الجوار سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/
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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن بلاده يمكنها توقيع معاهدة سلام مع اليابان بشرط أن تكون اتفاقا على علاقات حسن الجوار، مشيرا إلى أن مثل هذه المعاهدة ليست كالمعاهدات التى توقع بعد الحروب.

وقال لافروف - فى كلمة أمام ممثلى أوساط الأعمال الأوروبى بموسكو، الخميس - "انطلاقا من سنوات عديدة من التعايش والتعاون فى مجموعة واسعة من المجالات، فإننا نرغب فى إعداد اتفاق مع اليابان من شأنه أن يحدد بشكل كبير أسس علاقات حسن الجوار".

وكشف لافروف أنه التقى مع وزير الخارجية اليابانى تارو كونو على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن خلال شهر فبراير الجارى وبحث معه هذه المسألة، مؤكدا أن ما تردده واشنطن بأن موسكو تمثل تهديدا فى العالم يعقد تطبيع العلاقات بين روسيا واليابان.

 


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لافروف

معاهدة سلام

طوكيو

علاقات حسن الجوار




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