قوات سوريا الديمقراطية: تركيا سمحت لداعش بالمرور للعراق و الشام عبر أراضيها

وكالات الأنباء

كشفت قوات سوريا الديمقراطية النقاب عن تسهيل تركيا تمرير عناصر تنظيم داعش عبر أراضيها للدخول إلى سوريا والعراق من خلال منح عناصر التنظيم تأشيرات مرور برية وبحرية .



صورة من جواز السفر

ونشرت القوات المؤلفة من أغلبية من المقاتلين الأكراد، المدعومة من الولايات المتحدة، صور جواز سفر قالت إنه لأحد مسلحي تنظيم "داعش"، حصل على أختام تؤكد تحركه بحرياً من وإلى تركيا، ولمرات عديدة.

واعتبرت قوات سوريا الديمقراطية ذلك دليلا على تسهيل تركيا دخول وخروج الإرهابيين، الذين تطالب واشنطن أنقرة بمكافحتهم بدلا من دعمهم.

وقالت القوات إن صاحب الجواز جرح في معارك الباغوز، آخر جيوب "داعش" في سوريا، ونقل إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه كان دائم التنقل بين إيران وتركيا.

وتستمر قوات سوريا الديمقراطية بمساندة التحالف الدولي في معركتها الأخيرة ضد آخر معقل لتنظيم "داعش" شمال شرقي سوريا.