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قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات اليوم.. تعرف عليها

الجمعة، 22 فبراير 2019 12:29 ص
قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات اليوم.. تعرف عليها قطع المياه
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ستقطع المياه عن مركز ومدينة أطفيح لمدة 10 ساعات اعتباراً من الساعة الـ8 مساء الجمعة الموافق 22/2/2019 وحتى الساعة الـ6 من صباح السبت الموافق 32/2/2019، وذلك لتنفيذ أعمال الربط بين المرحلتين  الأولى والثانية"، والخاصة بمشروع توسعات محطة مياه أطفيح.

 

كما أنه من المقرر انقطاع المياه عن حى جنوب الجيزة والعمرانية الشرقية والغربية والطالبية، وذلك لإجراء أعمال الصيانة السنوية بمحطة جزيرة الدهب، اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 22/2/2019 حتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 23/2/2019 وبناءً عليه سيتم تخفيض الضغوط لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

 

وستوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحى سيارات لنقل المياه النقية والصالحة للشرب للمناطق المتأثرة بالانقطاع ويمكن الاتصال برقم الطوارئ 125 لتوفير أية احتياجات من المياه.

 


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