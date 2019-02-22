فيديو.. هشام بركات بطل لن ينساه المصريون

كتب أسامة طلعت

نفذ منذ أيام قليلة حكم الإعدام على قاتلى الشهيد هشام بركات والذى دفع حياته ثمن لشجاعته فى الوقوف أمام جماعة الإخوان الإرهابية التى تأمرت عليه وكأن بإستشهاده سنكسر شوكة العدالة فى مصر ولكن خرجت ابنته من بعده تطالب بإعدام قاتليه، مؤكدة أن هذه الجماعة مصيرها إلى زوال.

وكانت جنازة الشهيد البطل هشام بركات من الأحداث التى لا تنسى حيث حضرها الرئيس السيسى وعدد كبير من قيادات الدولة والقضاء المصرى والتى أكد خلالها سيادة الرئيس أننا لم نخف يوماً من الإرهاب أو الموت لأننا نعلم أننا نقاتل ونحن على الحق.