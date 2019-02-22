فيديو معلوماتى.. 8 إجراءات للتعليم استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019، وفى هذا الصدد يقدم "اليوم السابع" فى 8 معلومات خطوات الوزارة نحو الاستعداد لماراثون الامتحانات.

1ـ فتح باب قبول الراغبين فى العمل باللجان

_ كرؤساء لجان ومراقبين ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة.

_ ورؤساء كنترولات ووكلاء ورؤساء لجان

2ـ فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية للطلاب.

3ـ تحديد العناصر المشاركة فى أعمال الامتحانات من الآن.

4ـ التنسيق مع الجهات الأمنية استعدادا للامتحانات.

5ـ التنبيه على الطلاب بعدم تخطى نسبة الغياب المقررة

_ نسبة الحضور القانونية 85% من أيام الدراسة الفعلية.

6ـ تجهيز نماذج استرشادية للمواد خلال الفترة المقبلة.

7ـ التحرى عن كل شخص يشارك فى أعمال الامتحانات.

8ـ طباعة الاستمارة الورقية وتسليمها للمديريات فى وقتها.