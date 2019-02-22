فيديو جراف.. "إيجيبت سات إيه ".. القمر الصناعى المصرى يحلق فى الفضاء

شهد وفد من الخبراء المصريين عملية إطلاق القمر الصناعى المصرى Egypt sat-A من قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان.

فما هو القمر الصناعى المصرى Egypt sat-A:

1 – تم إنشاؤه بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية

3- تكلف 100 مليون دولار دفعها الجانب الروسى

5– يوفر صورا فضائية عالية دقيقة

7- يخدم الزراعة بتوفيره بيانات دقيقة عن نمو المحاصيل وتركيبها

2- استغرق إنشاؤه حوالى عامين4- يرصد ظواهر التصحر والاعتداءات على أراضى الدولة6 - يكشف الثروات المعدنية ما يسهم فى تسريع عجلة التنمية8- تم إطلاقه الخميس 21 فبراير 2019 من كازخستان