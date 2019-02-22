video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 فبراير 2019 08:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو جراف.. "إيجيبت سات إيه ".. القمر الصناعى المصرى يحلق فى الفضاء

الجمعة، 22 فبراير 2019 08:13 م
فيديو جراف.. "إيجيبت سات إيه ".. القمر الصناعى المصرى يحلق فى الفضاء إيجيبت سات
إضافة تعليق
شهد وفد من الخبراء المصريين عملية إطلاق القمر الصناعى المصرى Egypt sat-A من قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان.
 
 فما هو القمر الصناعى المصرى Egypt sat-A:

 

 

1 – تم إنشاؤه بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية 

2- استغرق إنشاؤه حوالى عامين

3-  تكلف 100 مليون دولار دفعها الجانب الروسى

4- يرصد ظواهر التصحر والاعتداءات على أراضى الدولة

5– يوفر صورا فضائية عالية دقيقة

6 - يكشف الثروات المعدنية ما يسهم فى تسريع عجلة التنمية

7- يخدم الزراعة بتوفيره بيانات دقيقة عن نمو المحاصيل وتركيبها

8- تم إطلاقه الخميس 21 فبراير 2019 من كازخستان
 

إضافة تعليق

إيجيبت سات إيه

القمر الصناعي المصري

الفضاء

الأقمار الصناعية




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق

إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظور بميناء بورسعيد

إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظور بميناء بورسعيد

الجبلاية ترسم ملامح تعديلات عمومية 23 فبراير.. زيادة أعضاء المجلس لـ12 عضواً.. إلغاء بند الـ8 سنوات.. منع فوق الـ70 عاما من الترشح.. إلغاء المقعد المخصص للمرأة على العضوية.. وروابط محترفة لأندية المظاليم

الجبلاية ترسم ملامح تعديلات عمومية 23 فبراير.. زيادة أعضاء المجلس لـ12 عضواً.. إلغاء بند الـ8 سنوات.. منع فوق الـ70 عاما من الترشح.. إلغاء المقعد المخصص للمرأة على العضوية.. وروابط محترفة لأندية المظاليم

بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. المرور يستعد للشبورة المائية على الطرق.. تجهيز سيارات الإغاثة ونشر خدمات أضافية للتصدى للحوادث.. إجراء عمليات تفويج للسيارات لمنع الزحام.. وتحذير من السرعات الزائدة للحد من الحوادث

بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. المرور يستعد للشبورة المائية على الطرق.. تجهيز سيارات الإغاثة ونشر خدمات أضافية للتصدى للحوادث.. إجراء عمليات تفويج للسيارات لمنع الزحام.. وتحذير من السرعات الزائدة للحد من الحوادث

الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى

الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى

تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة