فيديو.. تعرف على جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الامنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح.

ونجحت أجهزة الامن في ضبط عدد من القضايا والمخالفات بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بملاحقة جميع الخارجين عن القانون.