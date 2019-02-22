الرئيسية حوادث فيديو.. تعرف على جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة الجمعة، 22 فبراير 2019 06:35 م جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة كتب محمود عبد الراضي إضافة تعليق واصلت وزارة الداخلية حملاتها الامنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح. ونجحت أجهزة الامن في ضبط عدد من القضايا والمخالفات بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بملاحقة جميع الخارجين عن القانون. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. ضبط 5 أشخاص استدرجوا شابا لسرقته وإجباره على توقيع على إيصال أمانة بقنا بلطجية يعذبون شخص بوضع قدميه بالنار حتى الموت لإجباره بالإعتراف بالسرقة الداخلية تضبط 50 طن أسماك وكبدة فاسدة في العبور..صور اخبار مصر وزارة الداخلية حملات امنية اخبار الحوادث الخارجين عن القانون رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظور بميناء بورسعيد الجبلاية ترسم ملامح تعديلات عمومية 23 فبراير.. زيادة أعضاء المجلس لـ12 عضواً.. إلغاء بند الـ8 سنوات.. منع فوق الـ70 عاما من الترشح.. إلغاء المقعد المخصص للمرأة على العضوية.. وروابط محترفة لأندية المظاليم بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. المرور يستعد للشبورة المائية على الطرق.. تجهيز سيارات الإغاثة ونشر خدمات أضافية للتصدى للحوادث.. إجراء عمليات تفويج للسيارات لمنع الزحام.. وتحذير من السرعات الزائدة للحد من الحوادث الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة