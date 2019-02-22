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فيديو.. الاستثمار توافق على إنشاء منطقة حرة بأسوان باستثمارات تتجاوز 2.1 مليار دولار

الجمعة، 22 فبراير 2019 10:47 ص
فيديو.. الاستثمار توافق على إنشاء منطقة حرة بأسوان باستثمارات تتجاوز 2.1 مليار دولار اجتماع مجلس إدارة هيئة الاستثمار برئاسة سحر نصر
كتب عبد الحليم سالم
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عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصى، نائبى الرئيس التنفيذى للهيئة، واللواء خالد محمد عارف، والدكتور محمد سامح عمرو، والمهندس طارق شكرى، أعضاء المجلس، اضافة إلى المستشار محمود فوزى، المستشار القانونى للوزيرة، وخالد عياد، معاون الوزيرة، وياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين.

ووافق المجلس، على إنشاء منطقة حرة عامة بمحافظة أسوان على مساحة 187 فدانا، فى إطار خطة الدولة للاهتمام بمحافظات الصعيد وخدمة المستثمرين، بما يؤدى إلى زيادة معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل لأبناء الصعيد، مع الاستفادة من الحوافز الضريبية التى نص عليها قانون الاستثمار، حيث تستهدف المنطقة جذب 160 مشروع باستثمارات تتجاوز 2.1 مليار دولار، وتوفير ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل، وتتضمن أنشطة المنطقة، تصنيع وتعليب الأسماك التى تشتهر بها بحيرة ناصر، والبرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلى والضفائر والدوائر الكهربائية والمفروشات والملابس الجاهزة وتخزين وإعادة تصدير مختلف البضائع والمنتجات إلى خارج البلاد وخاصة السودان ودول حوض النيل.

 

وناقش المجلس، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، أعمال تطوير المنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة، والمناطق الحرة فى الاسكندرية وبورسعيد ومدينة نصر، واعمال انشاء كل من المنطقة الحرة فى محافظة المنيا ونويبع بمحافظة جنوب سيناء كمرحلة أولى فى اطار خطة الوزارة والهيئة لانشاء 7 مناطق حرة جديدة فى الإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، ومطوبس بكفر الشيخ، اضافة إلى المنيا وجنوب سيناء، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، للمساهمة فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.

 

وأكدت الوزيرة، أهمية أن تعمل المنطقة الحرة بأسوان على زيادة الاستثمارات والصادرات مع الدول الافريقية، فى اطار تكليفات القيادة السياسية بمد جسور التعاون بين مصر وأشقائها في القارة، وجذب استثمارات ضخمة وحاضنة لمشروعات إنتاجية كبرى.

 

وذكرت الوزيرة، أن أعمال التطوير بالمناطق الحرة بمدينة نصر وبورسعيد والاسكندرية تتم وفق أعلى النظم العالمية، في إطار التسهيل علي المستثمرين، مع تطبيق مشروع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة من خلال تقديم كافة خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، مشيرة إلى أنه تم البدء بميكنة إجراءات العمل بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر كنموذج استرشادي، على أن يتم تعميم المشروع على كافة المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أي محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.

 

الجدير بالذكر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بدأت منذ العام الماضى، تنفيذ خطة لتطوير عدد من المناطق الحرة الحالية البالغ عددها 9 مناطق، وانشاء 7 مناطق حرة جديدة على عدة مراحل حتى عام 2022 حيث تبلغ عدد المشروعات فى المناطق الحرة حاليا نحو 1090 مشروع، برؤوس أموال بلغت 12.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26 مليار دولار.

 

وساهمت هذه المشروعات فى توفير 192 ألف فرصة عمل، وخلال عام 2018 حققت المناطق الحرة صادرات بقيمة 17.3 مليار دولار، وحققت الصادرات الخدمية قفزة غير مسبوقة بنحو 7.6  مليار دولار بزيادة 1.2 مليار دولار عن عام 2017 التى بلغت 6.4  مليار دولار وزيادة 2.7 مليار دولار عام 2016 التى بلغت 4.9 مليار دولار.

 

 


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