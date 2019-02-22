video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 فبراير 2019 04:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غدا.. قطع مياه الشرب عن مدينة كفر الشيخ وبعض قراها 6 ساعات لإصلاح أعطال

الجمعة، 22 فبراير 2019 03:32 م
غدا.. قطع مياه الشرب عن مدينة كفر الشيخ وبعض قراها 6 ساعات لإصلاح أعطال انقطاع المياه -ارشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان
إضافة تعليق

أعلن مجلس مدينة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، برئاسة المهندس على عبد الستار، رئيس المركز والمدينة، عن قطع مياه الشرب عن أحياء مدينة كفر الشيخ و6 قرى تابعة لمركز كفر الشيخ، غدًا السبت، من الساعة العاشرة صباحاً، للساعة الرابعة عصراً، لإصلاح خط طرد الطلمبات المرشحة، وإصلاح بعض أعطال الكهرباء بلوحة التشغيل بمحطة مياه الشرب بكفر الشيخ.

كما أعلن مجلس المدينة خلال بيان له، قطع المياه لمدة 6 ساعات متواصلة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وشبكة كهرباء كفر الشيخ، وسيتم قطع المياه أو ضعفها عن أحياء شرق وغرب كفر الشيخ، و6 قرى تابعة لمركز كفر الشيخ وهى "متبول، والحمراوى ، وإسحاقة، والمرابعين، والشمارقة، ودقلت".

وأهاب مجلس المدينة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمطاعم، والمستشفيات، والمساجد، تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، حتى عودة المياه إلى طبيعتها مرة أخرى، عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاحات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات اليوم.. تعرف عليها

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مياه الشرب

اصلاح

محطة مياه

مطاعم

مستشفيات




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق

إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظور بميناء بورسعيد

إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظور بميناء بورسعيد

الجبلاية ترسم ملامح تعديلات عمومية 23 فبراير.. زيادة أعضاء المجلس لـ12 عضواً.. إلغاء بند الـ8 سنوات.. منع فوق الـ70 عاما من الترشح.. إلغاء المقعد المخصص للمرأة على العضوية.. وروابط محترفة لأندية المظاليم

الجبلاية ترسم ملامح تعديلات عمومية 23 فبراير.. زيادة أعضاء المجلس لـ12 عضواً.. إلغاء بند الـ8 سنوات.. منع فوق الـ70 عاما من الترشح.. إلغاء المقعد المخصص للمرأة على العضوية.. وروابط محترفة لأندية المظاليم

بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. المرور يستعد للشبورة المائية على الطرق.. تجهيز سيارات الإغاثة ونشر خدمات أضافية للتصدى للحوادث.. إجراء عمليات تفويج للسيارات لمنع الزحام.. وتحذير من السرعات الزائدة للحد من الحوادث

بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. المرور يستعد للشبورة المائية على الطرق.. تجهيز سيارات الإغاثة ونشر خدمات أضافية للتصدى للحوادث.. إجراء عمليات تفويج للسيارات لمنع الزحام.. وتحذير من السرعات الزائدة للحد من الحوادث

الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى

الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى

تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة