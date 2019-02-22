غدا.. قطع مياه الشرب عن مدينة كفر الشيخ وبعض قراها 6 ساعات لإصلاح أعطال

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن مجلس مدينة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، برئاسة المهندس على عبد الستار، رئيس المركز والمدينة، عن قطع مياه الشرب عن أحياء مدينة كفر الشيخ و6 قرى تابعة لمركز كفر الشيخ، غدًا السبت، من الساعة العاشرة صباحاً، للساعة الرابعة عصراً، لإصلاح خط طرد الطلمبات المرشحة، وإصلاح بعض أعطال الكهرباء بلوحة التشغيل بمحطة مياه الشرب بكفر الشيخ.

كما أعلن مجلس المدينة خلال بيان له، قطع المياه لمدة 6 ساعات متواصلة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وشبكة كهرباء كفر الشيخ، وسيتم قطع المياه أو ضعفها عن أحياء شرق وغرب كفر الشيخ، و6 قرى تابعة لمركز كفر الشيخ وهى "متبول، والحمراوى ، وإسحاقة، والمرابعين، والشمارقة، ودقلت".

وأهاب مجلس المدينة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمطاعم، والمستشفيات، والمساجد، تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، حتى عودة المياه إلى طبيعتها مرة أخرى، عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاحات.