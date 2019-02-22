"عمومية" نقابة المهندسين بالإسكندرية تعتمد ميزانية 2018

الإسكندرية أسماء على بدر

عقدت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية ، بعد إكتمال النصاب القانونى، حيث تم اعتماد ميزانية العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2018وذلك لكل من مقر" نقابة المهندسين بالشاطبي، ونادي المهندسين بسابا باشا، ومدينة المهندسين ببرج العرب".

وفى ذات السياق وافق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة مهندسي الإسكندرية ، على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى الجديد 2019؛ بالإضافة إلى تعيين الدكتور حسن لطفى، كمراقب للحسابات للسنة الجديدة.

يذكر أن الجمعية العمومية بدأت فعاليتها بكلمة رئيس النقابة"رئيس إجتماع الجمعية العمومية"، ثم تلى ذلك التصديق على محضر الإجتماع السابق، وعرض تقري أمين النقابة، وتقرير أمين الصندوق، بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات، وفى نهاية الإجتماع تم اعتماد ميزانية 2018 وكذلك الموازنة التقديرية للعام المالى الجديد.