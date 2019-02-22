video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 فبراير 2019 12:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

عاصم عبد الماجد: الإخوان ستشهد ثورة داخلية من القواعد على قيادة الخارج

الجمعة، 22 فبراير 2019 11:24 م
عاصم عبد الماجد: الإخوان ستشهد ثورة داخلية من القواعد على قيادة الخارج عاصم عبد الماجد ، القيادى بالجماعة الإسلامية
كتب محمود العمرى
إضافة تعليق

قال عاصم عبد الماجد ، القيادى بالجماعة الإسلامية ،والهارب فى تركيا ، إن الفترة المقبلة ستشهد فيها جماعة الإخوان ثورة داخلية من قواعدهم على القيادات التى تدير الجماعة حاليا فى الخارج بعد فشلهم والانشقاقات التى تشهدها الجماعة داخليا .

وأضاف القيادى بالجماعة الاسلامية فى تدوينة له عبر صفحته الرسمية "فيس بوك" :"الثورة قادمة ،وستبدأ أولا على قادة الإخوان من قواعدهم ،والذي أراه أمامي أن ثورة قادمة على قيادات الإخوان من قواعدهم ،والمخرج الوحيد لهذه الأزمة هو تدخل قيادات السجون لفض الاشتباك وتفهمهم لرغبة القواعد في التغييروالاستجابة لهم بإحداث تغيير حقيقي لا شكليا.

كان عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية اعترف بأن الإخوان جماعة فاشلة، ولا يمكن لأحد أن يستند لها، وأن تجربتها محكوم عليها بالفشل ، وإنه نفض يديه عن الإخوان منذ فترة كبيرة، حيث وجد مجمل المتواجدين بالخارج لا زال أكثرهم يعول على الإخوان .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عاصم عبد الماجد مواصلا هجومه على آيات عرابى: خدعت شيوخ الإخوان وسنحاصرها

بيان.. عاصم عبد الماجد: قلت للإخوان بحضور القرضاوى إن عودة مرسى موهومة

معركة أهل الشر.. الإرهابى عاصم عبد الماجد لـ"آيات عرابى": امرأة مندسة تعمل لصالح تل أبيب.. والإعلامية المتحالفة مع الإخوان ترد: قيادى الجماعة الإسلامية يرقص بالصاجات.. ويطبل لـ"البرادعي" صديق شارون وايهود باراك

معركة الأشرار.. عاصم عبد الماجد مهاجما آيات عرابى: فاجرة تعمل لصالح تل أبيب

اخبار عاجلة

اخبار مصر

الاخوان

الارهاب

عاصم عبد الماجد




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق

إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظورة بميناء بورسعيد

إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظورة بميناء بورسعيد

الجبلاية ترسم ملامح تعديلات عمومية 23 فبراير.. زيادة أعضاء المجلس لـ12 عضواً.. إلغاء بند الـ8 سنوات.. منع فوق الـ70 عاما من الترشح.. إلغاء المقعد المخصص للمرأة على العضوية.. وروابط محترفة لأندية المظاليم

الجبلاية ترسم ملامح تعديلات عمومية 23 فبراير.. زيادة أعضاء المجلس لـ12 عضواً.. إلغاء بند الـ8 سنوات.. منع فوق الـ70 عاما من الترشح.. إلغاء المقعد المخصص للمرأة على العضوية.. وروابط محترفة لأندية المظاليم

بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. المرور يستعد للشبورة المائية على الطرق.. تجهيز سيارات الإغاثة ونشر خدمات أضافية للتصدى للحوادث.. إجراء عمليات تفويج للسيارات لمنع الزحام.. وتحذير من السرعات الزائدة للحد من الحوادث

بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. المرور يستعد للشبورة المائية على الطرق.. تجهيز سيارات الإغاثة ونشر خدمات أضافية للتصدى للحوادث.. إجراء عمليات تفويج للسيارات لمنع الزحام.. وتحذير من السرعات الزائدة للحد من الحوادث

الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى

الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى

تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة