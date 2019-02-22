طلاب الثانوية العامة: مقترح جدول الامتحانات يحتاج تعديلاً لـ"علمى رياضة"

أكد بعض طلاب الصف الثالث الثانوى "الثانوية العامة"، أن مقترح جدول الامتحانات الذى أعلنت عنه الوزارة عبر موقعها الرسمى لاستفتاء الطلاب حول ترتيب المواد يحتاج إلى إعادة النظر بالنسبة لمواد شعبة العلمى رياضيات وبعض مواد الشعبة الأدبية.

وأوضح طلاب الثانوية العامة، أن بعض المواد داخل الجدول لا يوجد قبلها موعد ومدة كبيرة حتى يتم مراجعة المادة قبل امتحان الطلاب فيها، خاصة أن سلسلة أفرع الرياضيات يؤديها الطلاب بشكل متواصل وراء بعضها مع وجود مساحة صغيرة من الوقت.

وأشار الطلاب، إلى أن الملاحظ فى ترتيب المواد الدراسية داخل الجدول هو أن المواد السهلة وخارج المجموع فى بداية الامتحانات مثل الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء مع وجود باقى المواد فى نهاية الجدول بشكل متواصل طبقًا لمواعيد الاختبارات داخل جدول الامتحانات.

وطالبوا بالنظر فى ترتيب المواد لتراعى جميع الشعب بشكل متوازن قبل إعلان الجدول بشكل نهائى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حددت 9 يونيو المقبل كأول يوم لانطلاق امتحانات الثانوية العامة وتنتهى 1 يوليو المقبل.