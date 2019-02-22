ضبط 5 أشخاص استدرجوا شابا لسرقته وإجباره على توقيع على إيصال أمانة بقنا

كتب محمود عبد الراضى - قنا وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا من ضبط سيدة هاربة محكوم عليها بالسجن المؤبد بمساعدة 4 آخرين، بعد أن قامت الأولى باستدراج شاب لإحدى الشقق بدائرة مركز شرطة قنا بدعوى مساعدته فى إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول العربية، وسرقته بالإكراه وإجباره على التوقيع على إيصال أمانة بقنا.

تلقى اللواء محمود حسين مدير مباحث إخطاراً بقيام شخص يدعى "رمضان.م" عامل، مقيم بدائرة مركز دراو بمديرية أمن أسوان بتحرير محضر يفيد بقيام شخص يدعى "عمرو" باستدراجه لإحدى الشقق بدائرة مركز شرطة قنا عن طريق سيدة بدعوى مساعدته فى إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول العربية، وقيامه وآخرين بتهديده بسلاح أبيض والاستيلاء منه على "1250 جنيها - هاتفه المحمول" وإجباره على الاتصال بشقيقه وتحويل مبلغ 5000 جنيه بحوالة بريدية.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة كلٍ من "سعيد.ع" 43 سنة، نقاش ونجله "ك" 16سنة، و"نوال.ع" 31 سنة، و"رشا.ك" 31 سنة، محكوم عليها بالسجن المؤبد فى جناية "قتل عمد" بمركز شرطة بنى سويف وكذا قضيتى "إتلاف – تبديد" وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بنى سويف.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بسابقة تعرفه على المجنى عليه، حال استقلالهما أحد القطارات القادمة من القاهرة فى اتجاه أسوان، وأوهمه بقدرته على مساعدته فى تسهيل سفره إلى إحدى الدول العربية، وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بالاستعانة بباقى المتهمين واستدرجه للشقة الخاصة بالرابعة وهددوه باستخدام سلاح أبيض "سكين" واستولوا على متعلقاته، وأرشدوا عن الهاتف المحمول والمبلغ المالى والأداة المستخدمة وإيصال تحويل للمبلغ المالى من شقيق المجنى عليه إلى المتهمة الرابعة.