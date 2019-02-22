ضبط مركز تجميع ألبان غير مرخص بداخله 2200 لتر لبن فاسد فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

ضبطت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة والدكتورة أمنية أحمد مدير الطب الوقائى مركز تجميع ألبان غير مرخص بداخله 2200 لتر ألبان فاسدة.

وأجرى فريق مراقبة الأغذية بسمسطا جنوب غرب المحافظة حملة على المنشآت الغذائية أسفرت ضبط 2200 لتر لبن فرز غير صالح للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ إجراءات وقف نشاط للمنشأة لوجود خطر داهم على الصحة العامة وعدم وجود ترخيص، كما تم تحرير 9 محاضر لمتداولى الأغذية غير الحاصلين على شهادات صحية، و9 محاضر للمنشآت غير المستوفاة للاشتراطات الصحية.