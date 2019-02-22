video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 فبراير 2019 11:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط مركز تجميع ألبان غير مرخص بداخله 2200 لتر لبن فاسد فى بنى سويف

الجمعة، 22 فبراير 2019 10:12 ص
ضبط مركز تجميع ألبان غير مرخص بداخله 2200 لتر لبن فاسد فى بنى سويف جانب من الحملة
بنى سويف - هانى فتحى
إضافة تعليق

ضبطت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة والدكتورة أمنية أحمد مدير الطب الوقائى مركز تجميع ألبان غير مرخص بداخله 2200 لتر ألبان فاسدة.

وأجرى فريق مراقبة الأغذية بسمسطا جنوب غرب المحافظة حملة على المنشآت الغذائية أسفرت ضبط 2200 لتر لبن فرز غير صالح للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ إجراءات وقف نشاط للمنشأة لوجود خطر داهم على الصحة العامة وعدم وجود ترخيص، كما تم تحرير 9 محاضر لمتداولى الأغذية غير الحاصلين على شهادات صحية، و9 محاضر للمنشآت غير المستوفاة للاشتراطات الصحية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط ألبان ومبيدات زراعية غير صالحة للاستهلاك فى حملة تموينية بالإسكندرية

بنى سويف

اخبار بنى سويف

صحة بنى سويف

اخبار مصر




لا تفوتك
وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة