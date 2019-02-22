ضبط مرتكبى وقائع سرقات المساكن والعيادات الطبية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية امن الغربية، باشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطيه رئيس مباحث المديرية والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والرائد احمد عبد الشافى رئيس مباحث قسم ثان المحلة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن والعيادات الطبية بالغربية، واعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقة.

كانت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قد اكدت قيام كلٍ من "محمد .ع.ا" 32 سنة، سبق ضبطه فى 6 قضايا "سرقة، شروع فى سرقة، سلاح أبيض، ضرب"، "أيمن .ر.أ" – 26 سنة، سبق ضبطه فى 6 قضايا "سرقة، مخدرات، سلاح أبيض" مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المحلة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن والعيادات الطبية بمدينة المحلة ومدينة طنطا، بأسلوب المفتاح المصطنع، وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما 2 فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار ودراجة نارية- حقيبة بها مجموعة كبيرة من المفاتيح والمفكات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقة، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.