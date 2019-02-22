ضبط عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة الحديد المسلح بمصر القديمة

كتب الله محمود

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط عاطلين كونا فيما بينهم تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الاجرامى فى سرقة حديد التسليح وبيعه لتجار الخردة، تم تحرير اللازم بالواقعة، وباشرت التحقيق.

البداية كانت اثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، وبصحبتهم قوة أمنية، وذلك لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من من ضبط كلا من " ياسر.ع.ح " 23 سنة عاطل، و " محمد.م.م " 16 سنة عاطل، وذلك أثناء استقلالهما عربة "كارو" محمل عليها 3 قطع صاج حديدية، 3 قطع زاوية حديدية مختلفة الأطوال جاكوش، مطرقة، منشار حديدى، مفك ".

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقتها من منطقة المنيل بأسلوب "القطع"، وذلك باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، بقصد التصرف فيها بالبيع لتجار الخردة، وباستدعاء مهندس فنى بحى مصر القديمة تعرف على المضبوطات، وأوضح أنها مسروقة من أحد المواقع تحت الإنشاء الذى يشرف عليه الحى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالهم اللواء محمد منصور مدير امن القاهرة إلى النيابة العامة، التى باشرت التحقيق.