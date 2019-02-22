ضبط صاحبة مخبز لاستيلائها على 30 طن دقيق مدعم وبيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

شارك فى الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وكمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى، رئيس إدارة الرقابة التجارية.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط " إ. ا.ب" 45 سنة صاحبة مخبز بلدى كائن مدينة إيتاى البارود لقيامها بالاستيلاء والتصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم وبيعه بالسوق السوداء محققة أرباح غير مشروعة وبمراجعة الفواتير والسجلات وعمل محاسبة تبين استيلائها وتصرفها كمية 30.350 طن دقيق بلدى مدعم.

وضبط "ا ع" 54 سنة تاجر تموينى وصاحب محل بقرية زاوية غزال مركز دمنهور لقيامه بالاستيلاء على سلع تموينية مدعمة بدل نقاط خبز بلدى مدعم والتصرف فيها بالسوق السوداء وبمراجعة الفواتير والسجلات وعمل محاسبه تبين إستيلائه وتصرفه فى سلع بدل نقاط خبز تقدر بمبلغ 17981 جنيهاً.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "ح ع ق" 36 سنة صاحب مصنع مخللات بمركز أبو حمص لقيامه بإدارة مصنع لتصنيع المخللات بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة وبحوزته 30 طن مخللات مختلفة.

وضبط "م خ ع " 41 سنة صاحب محل لبيع الأسمده والمخصبات الزراعية بمركز الدلنجات لحيازته وعرضه للبيع كبريت زراعى مجهول المصدر وضبط بحوزته كمية 800 كيلو كبريت زراعى.