ضبط المتهمين بسرقة خزينة شركة بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهمين بسرقة مبلغ 2 مليون جنيه من خزينة شركة بكرداسة، حيث تبين أن 3 أشخاص بينهم عامل بالشركة وراء ارتكاب الواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد سرقة مجهولين لمبلغ 2 مليون جنيه من خزينة شركة تابعة لدائرة المركز.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، أن 3 أشخاص بينهم عامل بالشركة وراء ارتكاب الواقعة.

وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم، وبحوزتهم المبلغ المستولى عليه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.