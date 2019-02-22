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ضبط المتهمين بسرقة خزينة شركة بكرداسة

الجمعة، 22 فبراير 2019 04:04 م
ضبط المتهمين بسرقة خزينة شركة بكرداسة سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهمين بسرقة مبلغ 2 مليون جنيه من خزينة شركة بكرداسة، حيث تبين أن 3 أشخاص بينهم عامل بالشركة وراء ارتكاب الواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد سرقة مجهولين لمبلغ 2 مليون جنيه من خزينة شركة تابعة لدائرة المركز.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، أن 3 أشخاص بينهم عامل بالشركة وراء ارتكاب الواقعة.

وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم، وبحوزتهم المبلغ المستولى عليه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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