ضبط المتهمين بسرقة خزينة شركة بكرداسة

ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهمين بسرقة مبلغ 2 مليون جنيه من خزينة شركة بكرداسة، حيث تبين أن 3 أشخاص بينهم عامل بالشركة وراء ارتكاب الواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد سرقة مجهولين لمبلغ 2 مليون جنيه من خزينة شركة تابعة لدائرة المركز.
فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، أن 3 أشخاص بينهم عامل بالشركة وراء ارتكاب الواقعة.
وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم، وبحوزتهم المبلغ المستولى عليه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
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