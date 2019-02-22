ضبط أطنان من الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر فى حملات تموينية

كتب محمود عبد الراضي

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 90 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة منتجات الألبان بالإسكندرية لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (10,500 طن "جبن رومى، جبن قديم" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية- 2,494 طن "مسلى، جبن أبيض، زبد" معبأ داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تُفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية) وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية في محر بك بالإسكندرية، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (2,800 طن فول معبأ داخل أجولة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء صلاحيتها الدون عليها) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك ثلاجة غير مرخصـة لحفظ المواد الغذائية في كرداسـة بالجيزة، لحيـازته وتجميعه كمية من السلع الغذائية قــدرهـــا (2,250 طن دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ) وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ومكافحة الغش الغذائى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية ،وفى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع والمواد غير المرخصة ومكافحة جرائم الغش التجاري.