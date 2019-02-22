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صور.. يخلق من الشبه أربعين.. شبيها ترامب وكيم يجذبان أنظار المارة في هانوي

الجمعة، 22 فبراير 2019 10:44 م
صور.. يخلق من الشبه أربعين.. شبيها ترامب وكيم يجذبان أنظار المارة في هانوي
(رويترز)
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توقفت السيارات وتحلق السائحون حول شخص بدا كأنه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وهو يجوب أحد شوارع العاصمة الفيتنامية هانوي.

 

شبيها ترامب وكيم
شبيها ترامب وكيم

 

وقبل أيام من القمة الثانية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المدينة، ظهر شبيه لكيم اليوم الجمعة في فندق ميتروبول حيث تجري الاستعدادات للقمة.

 

شبيها ترامب وكيم فى هانوى
شبيها ترامب وكيم فى هانوى

 

ويهتم هاورد إكس، وهو استرالي، بالتفاصيل ليشبه الزعيم الكوري الشمالي حتى في قصة شعره وقال "كيم.. أريد أن أقول لك: أرجوك حاول أن تكون قصة شعرك مقبولة، هذا يبدو مروعا" مشيرا إلى أنه يحتاج لثلاث ساعات حتى يبدو في صورة الزعيم الكوري الشمالي وخاصة ملابسه وملامحه ودخوله في روح الشخصية.

 

ترامب وكيم
شبيها ترامب وكيم

 

وزار هاورد سنغافورة في يونيو قبل قمة بين كيم وترامب حيث قدم فقرة ساخرة وقال إن السلطات هناك اعتقلته لفترة وجيزة.

 

ترامب وكيم
شبيها ترامب وكيم

 

وقال وهو يصافح شبيه ترامب "في المرة السابقة فعلنا ذلك في سنغافورة التي تعتبر منطقته.. والآن نحن في منطقتي بين رفاقي".

 

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وأحاط صحفيون وكاميرات محطات تلفزيونية بالشبيهين في الفندق قبل أن يقتادهما أفراد الأمن للخارج.

 

ترامب وكيم
شبيها ترامب وكيم

 

وفي وقت لاحق تجمع حشد حول هاورد وشريكه راسل وايت شبيه ترامب أمام دار أوبرا هانوي لالتقاط الصور.

 


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دونالد ترامب

الرئيس الامريكى

واشنطن

رئيس كوريا الشمالية




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