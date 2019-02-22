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صور.. وكيل صحة كفر الشيخ يضع خطة لتفادى سلبيات المستشفيات العامة والمركزية

الجمعة، 22 فبراير 2019 08:10 م
صور.. وكيل صحة كفر الشيخ يضع خطة لتفادى سلبيات المستشفيات العامة والمركزية
كفر الشيخ - محمد سليمان
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عقد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اجتماعا، بحضور الدكتور محمد كمال رزق، مدير إدارة المستشفيات، ومديرى المستشفيات العامة والمركزية، لمناقشة ما جاء بتقرير المرور على المستشفيات خلال الأسبوع الماضى، وتشكيل لجان من جميع إدارات مديرية الشئون الصحية، للمرور على المستشفيات لضبط الأداء والوقوف على السلبيات وإيجاد آلية لحل جميع المشاكل لتوفير الرعاية الصحية الآمنة والكاملة للمريض.

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وناقش وكيل الوزارة والسلبيات التى تم رصدها، وتم وضع بنود واقتراحات للحلول، مكلفا مديرى المستشفيات بمتابعة التكليفات ومنح مديرى المستشفيات فرصة أسبوعا قبل بداية متابعة لجان المرور للمستشفيات.

 

وكلف وكيل الوزارة مديرى المستشفيات والفريق الإدارى بمتابعة تواجد الأطباء بالاستقبال وعمل جداول واضحة بأسماء الأطباء النوبتجين وأرقام موبايلاتهم، ومتابعة فريق الإدارة العمل بالمستشفى خلال النوبتجية بعمل أوقات للمرور وتكليف النواب الإداريين بضبط الأداء، ومتابعة بداية تشغيل العيادات الخارجية مبكرا، ومتابعة العمل وتواجد الأطباء.

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كما شدد وكيل الوزارة بمنع تحويل حالات بدون علم مدير المستشفى وتوقيعه ومناظرة الحالة من الإخصائى النوبتجى، وعقد اجتماع دورى لكل قطاع على حدة، وعمل خدمات متبادلة بين مستشفيات القطاع الواحد، وإعادة توزيع التمريض داخل المستشفى لتوفير العدد الكافى للعمل داخل الأماكن الأكثر احتياجا مثل العناية والكلى والحضانة والاستقبال، وإعادة توزيع التمريض داخل المستشفى لتوفير العدد الكافى للعمل داخل الأماكن الأكثر احتياجا، مثل العناية والكلى والحضّانة والاستقبال.


 
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